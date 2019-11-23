كبار نجوم الفن يُشاركون في احتفال جمعية "محبي الأطرش" بعيد ميلادها الـ١٠

تحتفل جمعية "محبى الموسيقار فريد الأطرش" برئاسة الفنان عادل السيد، بمرور ١٠ سنوات على تأسيسها، فى السابعة من مساء يوم الإثنين ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بقاعة الاحتفالات بفندق سفنكس بشارع مجلس الشعب .

بحضور كوكبة من كبار نجوم الفن منهم الفنانة لبني عبد العزيز، والفنان عزت العلالي، والملحن حلمي بكر، الفنان مصطفي الدمرداش، الفنان سيف عبد الرحمن، المطرب أركان فؤاد، المطرب مجد القاسم، الفنان قيس عبد الفتاح، الفنان محمد صلاح" .

كما يشهد الحفل اللواء طارق المهدى محافظ الأسكندرية الأسبق، واللواء الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، والكاتب الصحفي ذكي مصطفي، ومنيرة أباظة شقيقة الفنان الغائب الحاضر رشدى أباظة .

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ويشارك في الحفل من مطربي الأوبرا "الفنان محمود درويش، والفنانة أحلام أحمد"، كما يتغنى الفنانون" سيد منصور، سعيد عثمان، أسرار الجمال، أسامة حسن، مني إبراهيم، فريد عادل مؤسس فرقة الفن الأصيل، وهالة فتحي" بباقة متنوعة من أعمال الموسيقار فريد الأطرش، بصحابة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو جمال ذكي .

ويلقي الفنان عادل السيد، كلمة عن نشاط الجمعية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٩، كما يلقى الشعراء" ناصر عبد الحميد، حسين بسيوني، صابر كمال علي، محمد عبد العزيز، محمد شاكر، سمير رشوان" أحدث قصائدهم فى حب الموسيقار فريد الأطرش وفنه، ويختتم الحفل بتكريم عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين ساندوا الجمعية وساهموا فى نجاحها طوال الفترة الماضية .

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