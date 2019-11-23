رياحة يكشف كواليس مشاركته في "ماتروشكا" العالمي

أكد الفنان الأردني منذر رياحنة، خلال كلمته بعد الندوة التي أقيمت عقب العرض الأول للفيلم العالمي «ماتروشكا»، أنه وافق على العمل قبل قراءة السيناريو حبا فى مصر، وتابع: «عندما تحدثت معي الكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا عن رغبتها في تسويق مصر سياحيًا من خلال فكرة فيلم مشترك بين مصر وروسيا، وأكدت أن الفيلم سيتم ترويجه عالميا، وافقت علي الفور لحبي الشديد لمصر، فأنا أخدمها بعينى».

«ماتروشكا» بطولة منذر رياحنة، أحمد عزمي، محمد نور، ياسر الطوبجي، أحمد جمال سعيد، أيمن منصور، والروسيات إكاترينا كوفالشوك وأرينا فولكوفا وماريا ريفال وبوبلينا جرانتس وأنستازيا أكتوفا، ويناقش الفيلم قصة 4 فتيات روسيات يبحثن عن فرص عمل في مصر، فيسافرن إلي الغردقة لتقديم عروض استعراضية في أحد الفنادق الشهيرة ويأسسن فرقة ماتروشكا قبل أن يصادفن مجموعة من الأزمات بسبب منذر ريحانة.

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