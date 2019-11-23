شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة حلى ثمينة من المغنية إيجى أزيليا بقيمة 366 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة الأمريكية، أمس الجمعة، إن المغنية إيجى أزيليا، صاحبة أغنية "فانسى"، التى حققت نجاحا كبيرا، وصديقها بلايبوى كارتى مغنى الراب، أبلغا عن سرقة حلى بقيمة تتجاوز 366 ألف دولار من منزلهما فى أتلانتا.

وأخبرت إيجى، 29 عاما، واسمها الحقيقى أميثيست كيلى، الشرطة، أن لصا سرق أشياء تشمل خواتم ألماس قيمتها 70 ألف دولار وساعة ذهبية مرصعة بالألماس قيمتها 57 ألف دولار وخاتم خطبة من الألماس أيضا.

وقالت كيلى، التى نشأت فى أستراليا واشتهرت بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة فى سن السادسة عشرة، للشرطة، إنها كانت بمفردها فى قبو المنزل المستأجر فى أتلانتا فى 15 نوفمبر الماضى، عندما سمعت وقع أقدام فى غرفة الطعام بالطابق الثانى.

وأضافت أنها كانت ليلة ممطرة وظنت أنه صديقها بلايبوى، 23 عاما، بعدما تركت الباب الخلفى مفتوحا انتظارا لعودته.

وأبلغت كيلى وصديقها الشرطة فى 17 نوفمبر الماضى، بعدما اكتشفا اختفاء حقيبة جويارد زرقاء يحتفظان فيها بجميع مقتنياتهما الثمينة.

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وقالت كيلى، إنهما استعرضا تسجيلات كاميرات المراقبة، وشاهدا رجلا يدخل المنزل من الباب الخلفى قبل يومين فى الساعة 09.51 مساء ويغادر بعد ثمانية دقائق وبحوزته حقيبة.

وقال كارتر للشرطة إنه يعتقد أن المشتبه به كان مسلحا مضيفا أنه كان يرتدى قناعا داكنا وقفازين وفقا لما شاهده فى التسجيل المصور.