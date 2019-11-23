شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حياة مايكل جاكسون فى الطريق إلى هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية، أن قصة حياة مايكل جاكسون، تتجه إلى هوليوود عبر المنتج الذى ساعد فى صناعة الفيلم الشهير "الملحمة البوهيمية".

وقالت مجلات ديدلاين وفارايتى وهوليوود ريبورتر، إن المنتج جراهام كينج، حصل على الحقوق بما فى ذلك الحقوق الموسيقية من مؤسسة ممتلكات جاكسون، ليصنع فيلمًا عن حياة النجم الذى تلطخ إرثه بمزاعم انتهاكات جنسية بحق أطفال.

ومن المتوقع أن يسلط الفيلم الضوء على رحلة جاكسون ونجوميته كطفل، قبل أن يتحول إلى أيقونة عالمية انتهت بوفاته عام 2009 عن 50 عاما بجرعة زائدة من عقار قوى يساعد على النوم، قبل أسابيع من حفل كان يعتزم به العودة إلى الغناء.

وحوكم جاكسون وتمت تبرئته فى عام 2005 من اتهامات بالتحرش الجنسى بصبى عمره 13 عاما، وفى عام 1994 قام بتسوية دعوى مدنية اتهم فيها بالاعتداء الجنسى على صبى آخر عمره 13 عاما أيضا.

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وخضعت سمعة مايكل جاكسون، للتدقيق مرة أخرى هذا العام بسبب فيلم وثائقى حصل على جائزة إيمى يُدعى "ليفينج نيفرلاند" وفيه قال رجلان إن جاكسون اعتدى عليهما جنسيا فى التسعينيات عندما كانا صبيين.

وهاجمت عائلة جاكسون الفيلم واستنكرته مؤسسة ممتلكاته معتبرة إياه "إعادة صياغة لمزاعم فاقدة للمصداقية وعفا عليها الزمن".

وقالت ديدلاين إن جون لوجان سيكتب سيناريو الفيلم. ولم يتم الإعلان عن فريق عمل الفيلم أو موعد صدوره.