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شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال مسلسل ياسر جلال "الفتوة" فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك صناع مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال على الانتهاء من بناء الديكور الخاص بالمسلسل فى مدينة الإنتاج الإعلامى، والذى سيتم داخله تصوير أغلب مشاهد العمل، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، حيث من المقرر انطلاق تصوير العمل فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.
وحصل "الخليج 365 " على القائمة الكاملة للمسلسل، الذى تدور أحداثه فى حقبة زمنية غير معاصرة وتعود بالأحداث للوراء قبل 100 عام بحي الجمالية، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال كلا من دياب، رياض الخولي، مي عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب.
يذكر أن النجم ياسر جلال قد مسلسل "لمس أكتاف" مع شركة سينرجى العام الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وعمرو صحصاح، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.
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