شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يعود لـ " فالنتينو " بعد أجازة يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الزعيم عادل إمام تصوير مشاهده في مسلسل "فالنتينو"، بإحدى المدارس على الطريق الصحراوي اليوم السبت بعد أجازة يوم واحد من التصوير، وتجمع المشاهد بينه وبين داليا البحيري ودلال عبد العزيز وآخرين من النجوم.

وقطع الزعيم شوطًا كبيرًا من تصوير "فالنتينو"، حيث أوشك على الانتهاء منه، ويعود به للدراما بعد غيابه العام الماضي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويجسد الزعيم شخصية خلال أحداث مسلسل "فالنتينو"، رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.