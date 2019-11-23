"بين الجنة والأرض" واحتفاء بـ"رزق الله".. أفلام وندوات "القاهرة السينمائي".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 عددا من الأفلام ضمن مختلف المسابقات منها "بين الجنة والأرض" و"برازيل" و"طرق أبواب السماء.. محمد ملص"، وكذلك عدد من الندوات، منها الاحتفاء بالناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان. ونستعرض لكم أفلام وندوات اليوم السبت.. - جدول عروض الأفلام 12:00| فيلم برازيل (1985) | المسرح الكبير 3:00 | فيلم شبح مدار | المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 6:00| فيلم زافيرا| المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 9:30 | فيلم بين الجنة والأرض | المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 12:30 | فيلم ع البار | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 3:30| فيلم بيروت المحطة الأخيرة| المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 6:00| فيلم أرض الرماد | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 8:30 | فيلم حياة خفية | المسرح الصغير 3:00| فيلم بورسلين | مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 9:30| فيلم نحن بين الصخور | مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 2:00| فيلم المنافقون | مركز الابداع (يعقبه ندوة) 4:30 | فيلم كوكو دى كوكو دا | مركز الابداع 7:00| فيلم طرق أبواب السماء: محمد ملص | مركز الابداع (يعقبه ندوة) 9:00 | ولاد رزق 2| مركز الابداع 1:30 | فيلم حوا، مريم، عايشة| سينما الهناجر 4:30 | فيلم ادوارد | سينما الهناجر (يعقبه ندوة) 6:30| فيلم 600 ميل | سينما الهناجر (يعقبه ندوة) 9:30| فيلم قطة داخل الحائط | سينما الهناجر (يعقبه ندوة) 1:00| فيلم قلم رصاص | سينما الزمالك 3:30 | فيلم قدوة | سينما الزمالك 6:30 | فيلم حب عادى |سينما الزمالك 9:30| فيلم أمومى | سينما الزمالك 11:30 | فيلم 4×4 | سينما الزمالك 1:00 | فيلم نهاية يوم سعيدة| سينما كريم 1 3:30| فيلم جدار الصوت | سينما كريم 1 6:30| فيلم موسم ممطر | سينما كريم 1 9|00 | فيلم سيدة البحر | سينما كريم 1 1:30 | فيلم بابينكو:اخبرينى عندما أموت | سينما كريم 2 3:30 | فيلم صيف تشانجشا | سينما كريم 2 6:30 | فيلم ابنة لص| سينما كريم 2 9:00 | فيلم تحيا لتغنى | سينما كريم 2 3:00 | فيلم سلطان | سينما راديو Advertisements 6:00| فيلم صراع في النيل | سينما راديو 9:00 | فيلم سمع هس | سينما راديو - جدول الورش والندوات ** هل توجد حياة بعد الإنتاج المشترك؟ حوار مع المنتجة ديانا إلباوم ومدير مبيعات افلام جابور جراينر تدير الحوار: دينا إمام | منتجة الوقت: 10:30 صباحاً - 12:00 ظهراً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) ** الإنتاج الإبداعي: حجر الزاوية في صناعة الأفلام المستقلة | حلقة نقاشية المشاركون: هيذر راي | منتجة كيلي توماس | منتجة ومؤسسة مشاركة في شركة Extraordinary Renditions جورج شقير | منتج يدير الحلقة النقاشية: لؤي خريش | مدير مشروعات البرامج الدولية في Film Independent الوقت: 12:15 إلى 1:15 ظهراً المكان: سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) ** كيف تُروى القصص الشخصية في عصر سلاسل الأفلام؟ حوار مع المخرج والكاتب الحاصل على جائزة أوسكار ستيفن جاجن يدير الحوار: محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الوقت: 1:30 ظهراً - 2:30 عصراً المكان: دار الأوبرا المصرية (قاعة الهناجر) ** الخيال يتحول إلى واقع | حلقة نقاشية المشاركون: أحمد مراد | مؤلف وسيناريست فادي إسماعيل | المؤسس والمدير العام لشركة DKL ستوديو بول ميلر | منتج يدير النقاش: المحلل السينمائي علاء كركوتي | MAD Solutions، مركز السينما العربية الوقت: 3:00 مساءً - 4:00 مساءً المكان: فندق إنتركونتننتال سميراميس (قاعة كليوباترا) ** دليل هوليوودي لتعاون إبداعي: محاضرة يقدمها الكاتب والمنتج مارك جوفمان، المنتجة روبن جورني والمنتجة الإبداعية كارين تينخوف يدير المحاضرة: خبير الإعلام الدولي كولن براون الوقت: 5:00 مساءً - 6:00 مساءً المكان: دار الأوبرا المصرية (قاعة الهناجر) ** ليلة يوسف شريف رزق الله المكان : دار الاوبرا المصرية ( مسرح الهناجر ) الوقت: 6:30 مساءاً- 8:30 مساءاً المدة: 60 دقيقة

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كانت هذه تفاصيل خبر "بين الجنة والأرض" واحتفاء بـ"رزق الله".. أفلام وندوات "القاهرة السينمائي".. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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