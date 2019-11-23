تراند اليوم : أشهر مخرج في مصر يكشف عن الفيلم الذي أشعره بتأنيب الضمير تجاه أحمد زكي...

روى المخرج المصري شريف عرفة تفاصيل أكبر المواقف المؤلمة التي تعرض لها بسبب الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال "عرفة" في تصريحات على هامش مهرجان القاهرة السينمائي: "تعاونت مع الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم (حليم) إكراما لخاطره الكبير عندي".

وأضاف: "لما قام أحمد زكي بدور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، طلب أن نجسد شخصية السادات لكني لم أكن متحمسا ، وبعدها طلب مني تجسيد شخصية العندليب عبد الحليم حافظ فقلت له (لا أجسد شخصيات)".

وتابع: "لما علمت بمرضه بالسرطان شعرت بتأنيب ضمير شديد تجاهه ، وبناء عليه وافقت على إخراج الفيلم لمحبتي له".

