شاهد: مذيع يسأل الإعلامية السعودية “دانية شافعي” عن سر بياضها .. يمكن أمك مش سعودية؟

أكدت مذيعة فضائية mbc3 دانية شافعي خلال إجابة على سؤال حول بياض بشرتها ولون عينيها، على جنسيتها وأمها السعوديتين. وخلال مقابلة إعلامية قالت شافعي “والله أمي سعودية ومن مكة تحديداً” مضيفةً “مين قال ان عشان تكون سعودية لازم لونها حنطي أو مختلف، مناطق السعودية مختلفة، حتى في القصيم في ناس عيونهم ملونة”.

واختتمت شافعي لقائها قائلة “يشرفني اني أكون من بلاد الشام وغيرها ، لكن أنا من مكة”.