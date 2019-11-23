نسرين طافش تستعين بقططها خلال مماستها تمارين اليوجا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش جزء من روتينها اليومي بمقطع فيديو، ظهرت فيها تمارس تمارين اليوجا صباحاً.

اللافت كان استعانة نسرين بقططيها أمامها خلال ممارستها لليوجا، ويبدو أنها تستلهم منهما طاقة الحب والسلام، حيث كتبت الفنانة معلقة على الفيديو: «روتيني اليومي مع قططي الصغيرة واليوجا»، مضيفة: «المونة ليست في الجسد فقط .. بل في التفكير و الوعي».

فانز نسرين تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير عبر تعليقات اعربوا فيها عن اعجابهم بقوة لياقة الفنانة البدنية، ورشاقة قوامها، وما تتمتع به من مرونة جسدية واضحة.

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يُذكر أن نسرين طافش كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

من ناحية أخرى، طرحت نسرين طافش أغنية مؤخراً باللهجة الجزائرية بعنوان «نجمة قطبية»، من ألبومها «الحلوة»، وذلك بعد طرحها لأغنية «الحلوة»، من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب.