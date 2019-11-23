"عود السندباد" لراشد الماجد بـ600 ألف ريال في مزاد

باع الفنان السعودي راشد الماجد، الجمعة، "عود السندباد" الخاص به في مزاد علني بمبلغ 600 ألف ريال سعودي (160 ألف دولار أمريكي)، خلال أمسية فنية أحياها الفنان ضمن ليالي الأساطير الخاصة بموسم الرياض.

وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، جاء المزاد بعد أن أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية وموسم الرياض عرض أبرز وأهم القطع الفنية لدى الفنانين الذين سيحيون ليالي الأساطير.

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ومن المقرر أن يعود ريع العود للجمعيات الخيرية، بحسب ما أعلن المنظمون.

ويرتبط "عود السندباد" بالفنان راشد الماجد ارتباطاً خاصا، حيث قدمه إليه الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، في بداية رحلته الفنية بعد طرحه أغنية "أبشر من عيوني" في 1992، واحتفظ راشد الماجد بالعود كأغلى هداياه، ويعزف به أجمل أغنيات مسيرته الفنية.

وقام بصنع هذا العود مصمم الأعواد المصري المتميّز الفنان فتحي أمين في 1992، واستلمه الراحل صالح الشهري ليقدمه هدية للفنان راشد الماجد أثناء وجودهما في القاهرة، لتبدأ قصة "السندباد" مع هذا العود العريق، والتي استمرت لأكثر من 27 عاماً من الذكريات الجميلة.

كانت هيئة الترفيه نظمت معرضا خاصاً عن راشد الماجد يستعرض مسيرته الفنية من خلال بعض الصور التي لم تنشر من قبل، وبعض مقتنياته الشخصية.