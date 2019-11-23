ياسمين صبري في تجربة مختلفة في رمضان القادم

تتحضر الممثلة المصرية ياسمين صبري لتخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد تختلف قصته عن مسلسل “حكايتي” الذي قدمته في رمضان الفائت.

وشددت “صبري” ان المسلسل الجديد ذات طابع رومانسي اجتماعي.

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وكانت ياسمين قد حضرت حفل مجلة Elle Arabia، في دبي منذ أيام وذلك بعد أن كانت قد أخذت فترة نقاهة وتواجدت في رحلة استجمام في جزر المالديف.

وتتواجد ياسمين في دبي حيث تتحضر للعديد من المشاريع منها تصوير اعلان لإحدى دور الاعلانات العالمية بحيث تكون أول وجه عربي تختاره هذه العلامة.

نذكر ان ياسمين كانت قد اطلقت في رمضان 2019 بمسلسل “حكايتى” كأول عمل من بطولتها المطلقة، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير وغيرهم. تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.