شكرا لقرائتكم خبر عن الأمل فى الكريسماس.. صناع فيلم Jumanji 2 يبحثون عن 40 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلع القائمون على فيلم Jumanji 2 المقرر عرضه يوم 13 ديسمبر المقبل، لحصد 40 مليون دولار في الافتتاحية الأولى لطرحه فى دور السينما، وفقاً للتقديرات الأولية للفيلم.

ويراهن القائمون على الجزء الثاني من الفيلم على عطلات أعياد الكريسماس لحصد الافتتاحية المترقبة، للسير على نفس أرقام ايرادات الجزء الأول الذي حقق 36 مليون دولار في افتتاحيته الأولي داخل أمريكا الشمالية.

ودارت أحداث الجزء الأول فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.