"ولد ملكا" أفضل فيلم روائي في مهرجان أوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز الفيلم السعودي "ولد ملكا" بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان INWARD EYE FILM، والذي أقيم في مدينة آمبيلسايد شمال بريطانيا.
وبحسب صحيفة المدينة السعودية، نافس الفيلم، وهو إنتاج مشترك بين السعودية وبريطانيا وإسبانيا، بجانب 26 فيلما آخر، على الجائزة الأولى في ذلك المهرجان الذي أسسه الممثل براين كوكس مع المنتجة السينمائية شارلوت وونتنر.
ويتناول الفيلم حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز المبكرة، وزيارته لبريطانيا في 1919، وعمره وقتها 13 عاما، والاجتماع مع الملك جورج الخامس ملك بريطانيا تلبية لدعوة الملك ممثلا عن والده الملك عبدالعزيز.
ويعرض الفيلم للأسبوع الثامن في دور السينما في بريطانيا والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويعد أحد أفضل 5 أفلام حقَّقت أرباحا في 2019؛ إذ بدأت شركة فوكس سينما عرضه في دور السينما في السعودية والخليج، منذ 26 سبتمبر/أيلول.
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