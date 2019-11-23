حسني يؤكد أن مشاركته في حفل ختام أمم أفريقيا "شرف"

أحيا النجم تامر حسني، حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عامًا، بملعب القاهرة، قبل انطلاق نهائي البطولة بين مصر وكوت ديفوار في الساعة الثامنة مساء.

وأعرب تامر حسني عن سعادته لإحيائه الحفل، قائلا: "تشرفت بوجودي أمامكم اليوم.. وتحية كبيرة لكل أبطال لاعبي المنتخب الأوليمبي اللي فرحونا النهاردة وإن شاء الله تكتمل الفرحة بالتتويج بالبطولة على حساب كوت ديفوار".

وقدم تامر حسني أغنية تحمل عنوان "إحنا جيل جديد"، من كلماته وألحانه، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، ميكس وماستر عادل حقي، والحفل تنظيم وليد منصور، وبعدها قدم أحمد عصام فقرة مبهرة بالفاير شو، أشعل بهاء الأجواء.

ويواجه منتخب مصر نظيره الإيفواري في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وتأهل منتخبنا إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بينما تأهلت كوت ديفوار على حساب غانا بالفوز 5-4، بركلات الجزاء الترجيحية.

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