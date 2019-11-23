منير يؤكد أن شريف عرفة مكسب لمصر

حرص الفنان شريف منير، على حضور ندوة المخرج شريف في ثالث أيام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

وأعرب منير، عن سعادته بتكريم المخرج شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية، مؤكدا على أنه مخرج متنوع ومكسر لكل الفنانين ولمصر، ويبتعد عن المجاملات.

أدار الندوة الناقد الفني طارق الشناوي، بحضور رئيس المهرجان محمد حفظي، والمخرج عمرو عرفة.

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريم المخرج شريف عرفة، عدد من أبرز أفلامه هي، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، "سمع هس"، "اللعب مع الكبار"، كما يعرض فيلمه الأخير "الممر" في قسم بانوراما السينما المصرية.

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