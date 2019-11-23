فطين عبدالوهاب اقترب مِن الانتهاء من تصوير "العنكبوت"

أكّد الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أنّه اقترب من إنهاء تصوير فيلم "العنكبوت" الذي يقوم بتصويره مع أحمد السقا، استعدادًا لعرضه سينمائيًا خلال الفترة المقبلة.

وقال فطين إنه يجسّد دورا مختلفا خلال أحداث العمل الذي بدأ مؤخرًا في تصوير حلقاته، ومن المتوقع أن ينتهي منه أواخر نوفمبر الجاري، وتابع "لقد وقعت على العمل منذ فترة، ويشهد عودتي مرة أخرى لعالم السينما بعد غياب دام عامين عندما قدمت "ممنوع الاقتراب والتصوير"، وبعدها توقفت بسبب ظروفي الصحية، التي انتهت مؤخرًا.

"العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، وتشارك في بطولته منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أحمد السقا ينشر صورة جديدة من فيلم العنكبوت

طرح الإعلان الدعائي المبدئي لفيلم"العنكبوت" لأحمد السقا