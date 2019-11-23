شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أيام تفصل حمدى الميرغنى وأوس أوس عن "اتنين فى الصندوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنانان حمدى الميرغني وأوس أوس تصوير مشاهدهما فى مسلسل "روحين فى زكيبة"، الذى تغير اسمه إلى "اتنين فى الصندوق"، فى العديد من الديكورات، وتتبقى 9 أيام وينتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائى ويبدأ مخرج العمل فى عمليات المونتاج والمكساج، استعداداً لعرضه على إحدى الفضائيات الكبرى.

وتدور أحداث "اتنين فى الصندوق" فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.

يذكر أن مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه فى 30 حلقة ومقررعرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.