شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحيى حفلا غنائيا بالإمارات فى الكريسماس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن حفلات رأس السنة 2020، بمشاركة المطرب وليد الشامي، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، فى دولة الإمارات، وبالتحديد فى رأس الخيمة.

ومن المقرر أن تقدم النجمة الملقبة بشمس الأغنية اللبنانية خلال الحفل باقة من أغانيها التى تلقى تفاعلًا كبيرًا من كل محبيها وعشاقها، مثل "ما فى نوم، هيدى حكي، يخربيتك"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرا كليبا جديدا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، والتى حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طونى سابا، ومن إخراج وليد ناصيف.