الاثنين.. "القومي للسينما" يعرض "عمر خريستو" بنادي أوبرا دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يواصل المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور بعرض الفيلم الروائي الطويل "عمر خريستو"، للمخرج سيف يوسفـ يوم الإثنين المقبل.
وفيلم "عمر خريستو" بطولة أحمد التهامي، وعاطف عبداللطيف، وسامي مغاوري، ويسرا المسعودي، ومحمود تركي، وأحمد السلكاوي، قصة عاطف عبداللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف.
يروي الفيلم قصة قبطان يجوب البحار بحكم طبيعة عمله، وفي يوم من الأيام يتلقى القبطان تهديدًا من إحدى الجماعات اﻹرهابية بإيذاء ابنته إذا لم يرضخ لهم وينفذ ما يريدونه، وهو أن يتعاون معهم في تفجير أنابيب الغاز الطبيعي في سيناء، فهل سيرضخ لهم كي ينقذ ابنته، أم سيقوم بما يمليه عليه واجبه؟
وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.
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