بصورة نادرة.. نرمين الفقي تمارس رياضة "الجمباز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصورة نادرة لها منذ الطفولة، وهي تمارس رياضة رياضة "الجمباز".
ونشرت الفقي صورتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وأنا صغيرة في مدرستي في فريق الجمباز".
وكانت آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل "ما يطلبه المستعمون"، ضمن سلسلة مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة إيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
كما شاركت الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ومحمود حجازي، وولاء الشريف، الذي حقق نجاحا كبيرا.
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