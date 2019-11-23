محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال رحلتها لجزر المالديف. وظهرت ياسمين في الصور بفستان مشجر طويل من أمام البحر، وعلقت: "صباح الخير". ياسمين تجري حاليًا جولة عالمية للترويج للعدسات اللاصقة التي تحمل اسمها. جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري قدمت العام الماضي، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو أول بطولة مطلقة لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| ياسمين صبري على البحر في جزر "المالديف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.