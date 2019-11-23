تراند اليوم : موسيقار مصري شهير يصدم محبي الهضبة "عمرو دياب" بخبر لا يٌصدق...

روى الموسيقار هاني شنودة عددًا من الوقائع الطريفة التي جمعته بالفنان المصري عمرو دياب.

وقال شنودة في تصريحات متلفزة إنه تعرف على عمرو دياب في مدينته "بورسعيد" عندما كان الهضبة عمره 20 سنة .

وأضاف: كنت هناك للقيام ببعض الفعاليات الفنية ووجدت شابا يطرق باب غرفتي في الفندق الذي أقيم فيه وأخبرني أن اسمه عمرو دياب وطلب مني مساعدته ليصبح مطربا شهيرا.

وأردف: عندما سمعت صوته أعجبني بشدة وأعجبتني هيئته التي كانت مناسبة لتصوير الفيديو كليب الذي كان أهم وسيلة حينها لإشهار المطرب.

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واستدرك: طلبت منه عدة أمور ، أولها أن يتخلى عن اللهجة البورسيعدية ، وثانيها أن يترك بلده ويذهب إلى القاهرة ليحقق النجومية ، وفي اليوم التالي تفاجأت به وقد حزم أمتعته ليرافقني إلى القاهرة وتوسطت له لدخول معهد الموسيقى.

وفجر "شنودة" مفاجأة كبرى ، مؤكدًا أن عمرو دياب ليس اسمه الحقيقي ، مضيفا: مسموش (عمرو) في الحقيقة ، كان له اسما آخر لكنه غيره ، لكن عائلته اسمها "دياب" بالفعل.

ورفض شنودة إعلان الاسم الحقيقي لعمرو دياب ، قائلا: هو يعلن بنفسه أما أنا فلن أعلن.

