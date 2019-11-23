تراند اليوم : موسيقار مصري شهير يصدم محبي الهضبة "عمرو دياب" بخبر لا يٌصدق...

وقال شنودة في تصريحات متلفزة إنه تعرف على عمرو دياب في مدينته "بورسعيد" عندما كان الهضبة عمره 20 سنة .
وأضاف: كنت هناك للقيام ببعض الفعاليات الفنية ووجدت شابا يطرق باب غرفتي في الفندق الذي أقيم فيه وأخبرني أن اسمه عمرو دياب وطلب مني مساعدته ليصبح مطربا شهيرا.
وأردف: عندما سمعت صوته أعجبني بشدة وأعجبتني هيئته التي كانت مناسبة لتصوير الفيديو كليب الذي كان أهم وسيلة حينها لإشهار المطرب.
واستدرك: طلبت منه عدة أمور ، أولها أن يتخلى عن اللهجة البورسيعدية ، وثانيها أن يترك بلده ويذهب إلى القاهرة ليحقق النجومية ، وفي اليوم التالي تفاجأت به وقد حزم أمتعته ليرافقني إلى القاهرة وتوسطت له لدخول معهد الموسيقى.
وفجر "شنودة" مفاجأة كبرى ، مؤكدًا أن عمرو دياب ليس اسمه الحقيقي ، مضيفا: مسموش (عمرو) في الحقيقة ، كان له اسما آخر لكنه غيره ، لكن عائلته اسمها "دياب" بالفعل.
ورفض شنودة إعلان الاسم الحقيقي لعمرو دياب ، قائلا: هو يعلن بنفسه أما أنا فلن أعلن.