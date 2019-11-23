شكرا لقرائتكم خبر عن The Crown ينفى انضمام "إيميلدا ستونتون" للمواسم القادمة من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعدت شبكة نتفليكس المنتجة لمسلسل الدراما الملكية The Crown انضمام الممثلة إيميلدا ستونتون، للموسمين الخامس والسادس للمسلسل.

وفي تصريح للمتحدث باسم الشبكة الأمريكية أكد أن طاقم عمل المسلسل مستمر بأبطاله دون تغير، ولا يوجد أى خطط حاليا لمواسم جديدة بعد الموسم الرابع الذى يتم التحضير له حالياً، وأن خبر انضمام الممثلة ستونتون لتجسيد شخصية الملكة إليزابيث الثانية بدلاً من الممثلة أوليفيا كولمان هو شائعة.

وعرضت الشبكة الامريكية، منذ أيام قليلة الموسم الثالث من المسلسل الملكي الشهير، والذي ستدور أحداثه حول حالة التوتر بين الأمير تشارلز والملكة إليزابيث داخل البلاط الملكي في حقبة السبعينيات، والاضطرابات التي تتعرض لها العائلة الملكية داخل الأسرة، بالإضافة الى حالة الخوف التي عانت منها الأميرة مارجريت.

The Crown مقتبس من مسرحية The audience للكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.