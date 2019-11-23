إليسا تتوِّج نضالها بأغنية "عم ثور"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: توّجت النجمة إليسا نضالها في الثورة اللبنانية بأغنية "عم ثور" التي قدمتها دعما للانتفاضة الشعبية في لبنان وهدية لعيد الإستقلال.

ولاقت هذه الأغنية_ التي كتبت كلماتها الشاعرة سهام الشعشاع ولحنها محمد رحيم_ تفاعلاً سريعاً لتتصدر المواضيع الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث أعلنت عنها إليسا بتغريدةٍ عبر حسابها الرسمي كاتبة: "وتا ما وطننا ينحني... صار الشعب ثوار!" وأرفقت التغريدة بالوسم "#عم_ثور".



الجدير ذكره أن لقطات الفيديو كليب تُوثّق مشاركة إليسا في التظاهرات الشعبية المستمرّة منذ 37 يوماً في مختلف المناطق اللبنانية.