إليسا تتوِّج نضالها بأغنية "عم ثور"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: توّجت النجمة إليسا نضالها في الثورة اللبنانية بأغنية "عم ثور" التي قدمتها دعما للانتفاضة الشعبية في لبنان وهدية لعيد الإستقلال.
ولاقت هذه الأغنية_ التي كتبت كلماتها الشاعرة سهام الشعشاع ولحنها محمد رحيم_ تفاعلاً سريعاً لتتصدر المواضيع الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث أعلنت عنها إليسا بتغريدةٍ عبر حسابها الرسمي كاتبة: "وتا ما وطننا ينحني... صار الشعب ثوار!" وأرفقت التغريدة بالوسم "#عم_ثور".
الجدير ذكره أن لقطات الفيديو كليب تُوثّق مشاركة إليسا في التظاهرات الشعبية المستمرّة منذ 37 يوماً في مختلف المناطق اللبنانية.
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