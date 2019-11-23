شكرا لقرائتكم خبر عن "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يضع كريم عبد العزيز داخل المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم كريم عبد العزيز عددا من مشاهد فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، داخل المسرح القومى فى منطقة العتبة، أمس الجمعة، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنانين ماجد الكدوانى ودينا الشربينى وأحمد حلاوة، ويظهر كريم بشخصية مقدم برامج يناقش العديد من القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى وقضايا الزواج والطلاق.

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدورأحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.

ويدخل كريم فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التى تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدورالأحداث فى إطاركوميدى اجتماعى.

يعرض للنجم كريم عبد العزيز حالياً فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى تخطت إيراداته الـ100 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سنيرجى فيلمز.