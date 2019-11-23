بالصور| نسرين طافش بالأسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة السورية نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك أثناء حضورها فعاليات اليوم الثاني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وظهرت "نسرين" في الصور بإطلالة كلاسيكية، مرتدية فستانًا أسود طويلًا. يذكر أن الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي انطلقت الأربعاء 20 نوفمبر وتستمر فعالياتها حتى 29 من نفس الشهر. يذكر أن آخر أعمال الممثلة السورية، مسلسل "مقامات العشق"، وهو من بطولة يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل.

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