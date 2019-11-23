سعد لمجرد يزف خبرًا سعيدًا لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

زف الفنان المغربي سعد لمجرد خبرًا سعيدًا لجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكشف "لمجرد" عن عودته للمسرح، والمشاركة في الحفلات الغنائية بالقريب العاجل.

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ونشر لمجرد صورة له أثناء وقوفه على المسرح بإحدى حفلاته، وعلق: "سعيد أحبائي بعودتي قريبًا للخشبة، سأوافيكم قريبا إن شاء الله بالتواريخ".

يذكر أن، القضاء الفرنسي يمنع سعد لمجرد، من المشاركة في أحداث فنية، بل حتى سفره للمغرب يحتاج لترخيص من السلطات الفرنسية، وذلك على خلفية اتهامه في قضيتين تتعلقان بالاعتداء الجنسي.

وكانت إدارة موقع "يويتوب" قد حذفت مؤخرًا، كليب أغنية "إنساى"، للمطرب سعد لمجرد ومحمد رمضان، بعد خمسة أشهر من طرحها في يوليو الماضي؛ بسبب حقوق الملكية لإحدى الشركات، وهذا ما كشف عنه الموقع الشهير.