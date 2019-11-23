فيديو| بحضور عدد كبير من الفنانين.. زوج هند صبري يفاجئها بالاحتفال بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

فاجأ أحمد الشريف، زوجته الفنانة هند صبري، بالاحتفال بعيد ميلادها، بمساعدة صديقتها حنان وعدد كبير من الفنانين، ما دفع هند للبكاء من فرحتها.

ونشرت بوسي شلبي مجموعة فيديوهات عبر حسابها على "إنستجرام" من الاحتفال بعيد ميلادها ومفاجأتها.

وحضر حفل عيد ميلادها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا، ليلى علوي، بسمة، بوسي، غادة عادل، منة شلبي التي رقصت مع هند خلال الحفل، كما حضر الحفل أيضا كندة علوش، وزوجها الفنان عمرو يوسف.

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وقد أقيم حفل عيد الميلاد، أثناء حضور النجوم إحدى الحفلات التي تقام على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.

واحتفلت الفنانة هند صبري بعيد ميلادها الـ40، يوم 20 نوفمبر الجاري.

وتزامن عيد ميلاد هند مع حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وحين صعدت الفنانة التونسية إلى المسرح لتقديم جائزة فاتن حمامة للتميز لصديقتها الفنانة منة شلبي، فوجئت بحضور المهرجان يحتفلون بعيد ميلادها ويغنون "هابي بيرث دي تو يو".