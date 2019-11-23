بصورة تجمعهما.. زوجة وائل جسار تهنئه بعيد ميلاده الـ43

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت ميراي مقدسي، زوجها الفنان وائل جسار، بعيد ميلاده الـ43، الموافق أمس الجمعة 22 نوفمبر.

ونشرت "ميراي"، صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ميراي على الصورة: "لن أقول كل عام وأنت بخير، بل سأقول أنت الخير لكل عام يا وائلي، بحبك".

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وتزوج الفنان وائل جسار من ميراي عام 2005، وأنجب منها مارلين، وائل جونيور.

واحتفلت ميراي جسار زوجة الفنان اللبناني وائل جسار بعيد زواجهما الـ14، 11 نوفمبر الجاري.

ونشرت ميريل صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "هناك أشياء تفقد قيمتها مع الزمن إلّا حبنا يثمر كلما كبر، عيد زواج سعيد يا كل ما أملك".

يذكر أن الفنان اللبناني من موليد 22 ،وفمبر 1976.