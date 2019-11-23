"فرحتونا وشرفتونا".. تعليقات نجوم الفن على فوز الأولمبي ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفل عدد كبير من الفنانين بفوز منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الأفريقية تحت 23، المقامة بمصر، وذلك بعد أن ضمن المنتخب التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ونستعرض بعض منها في هذا التقرير

ندى بسيوني

"مبروك لمصر والشعب المصري فرحة كبيرة على ايد شباب مصر الرجالة بمعنى الكلمة رمضان صبحي معجون بجينات الأهلي 90+".

المطرب أحمد فهمي

"رجالة رجالة رجالة.. ربنا يسعدكوا زي ما اسعدتونا".

نبيل الحلفاوي

"ألف مبروك.. أبطال شباب إفريقيا. عكس المتوقع قبل البطولة ثم كما صار التوقع بعد ظهور معدن الأبطال".

محمد هنيدي

"مبروك لمصر ورجالة منتخب مصر أبطال أفريقيا".

محمد محسن

نفس أجواء نهائي 2006.. مبروك لشباب مصر التأهل للأوليمبياد والفوز بكأس أفريقيا. فرحتونا يا رجالة".

مصطفى بسيط

"نذهب إلى طوكيو، أبطال أفريقيا المنتخب الأوليمبي، شرفتونا، مبروك يا أبطال".

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مصطفى خاطر

ألف مبروووك يا رجالتنا، روح قتالية عالية لاعيبة كلها رجالة وقد المسؤلية برافو، وتحية خاصه للقائد رمضان صبحي قوة ورجولة بيموت نفسه لآخر لحظه لفرقته، القيادة بمعنى الكلمة".

ميدو عادل

"مبروك منتخب مصر الأوليمبي فوز مستحق بالبطولة الأفريقية تحت 23 سنة. وبجد المنتخب حاجة تشرف وتفرح القلب".

رنا سماحة

"الله أكبر، مصر مصر مصر، رجالة يا شباب والله، هي دي مصر".

غادة عبدالرازق

"مليون مبروك لمصر أم الدنيا، أيوة بقى ولسه"

رانيا يوسف

"مبروك أبطال المنتخب المصري شرفتونا وفرحتوا المصريين".

شيكو

"الرجالة.. مبروووووك لمصر".

وفاز المنتخب المصري الأولمبي على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي مصر رمضان صبحي وكريم العراقي.