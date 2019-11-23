شاهد.. رانيا يوسف تخطف الانظار بإطلالات مثيرة جديدة في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف الانظار مجددا بإطلالاتها على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41. وشاركت رانيا يوسف متابعيها بعدد من الصور لاطلالاتها في اليومين الماضيين حيث ارتدت فساتين قصيرة. فقد ظهرت رانيا يوسف خلال حضورها العرض الخاص للفيلم السعودي “سيدة البحر” بفستان أبيض محتشم. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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