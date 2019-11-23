ملحم زين ووائل كفوري ينقلان أجواء لبنان إلى دبي







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: التقى المغنيان اللبنانيان وائل كفوري وملحم زين في حفلٍ جمعهما في إمارة دبي، على وقع أجواء عيد الاستقلال في لبنان والعرض المدني للحراك الشعبي الحاشد. فحضرت معهما أجواء الساحة اللبنانية بالأغنيات الوطنية وبينها أغنية السيّدة فيروز "بحبك يا لبنان".

وفيما كان فخرهما واضحاً بنهضة شعب وطنهما الأم، عبّر "زين" عن فرحه بما يقوم به شعبه قائلاً: "آمل أن تنتصر الثورة في لبنان".

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