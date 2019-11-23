شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان إدوارد: بخاف من ثقافة محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إدوارد، أنه يخاف من محمد رجب فى شئ واحد فقط وهى ثقافته، وعندما يتحدث معه من الممكن أن يفهم كلامة لمدة خمس دقائق فقط. Advertisements وتابع إدوارد خلال لقائة فى برنامج سهرانين المذاع على قناة on eوالذى يقدمة الفنان أمير كرارة:انا مفهمش بجد كتيرمن كلام رجب لأن كلامة كبير وعميق بجد وإستشهد إ دوارد بأحد المواقف التى حدثت بينة وبين محمد رجب ولم يفهم منه شيئا .

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