شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الخامس من مسلسل Better Call Saul يعود فبراير المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة AMC عن عودة الموسم الخامس من مسلسل Better Call Saul، في 23 فبراير من العام المقبل 2020، في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر عرض ثانى حلقة في اليوم التالى 24 فبراير في تمام الساعة الـ 9 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وللإعلان عن الخبر قامت الشبكة بـ طرح فيديو ترويجى، و 6 صور من الموسم الخامس من مسلسل Better Call Saul، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap".

سيتكون الموسم الخامس من مسلسل Better Call Saul، على 10 حلقات، وكانت قد شهدت المواسم الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة، والتى من المتوقع كشف غموضها فى الموسم الجديد من المسلسل، والعمل من بطولة بوب أودينكيرك وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عام 2002 حيث يركز على شخصية المحامى غير المعروف آنذاك سول جودمان قبل ست سنوات من تعرفه على والتر وايت.



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مسلسل Better Call Saul هو عمل درامى بدأ بثه على قناة AMC فى 8 فبراير 2015، من تأليف فينس جيليجان وبيتر جولد وهو مشتق من مسلسل Breaking Bad، ويتكون الموسم الأول من عشر حلقات، وفى يونيو 2014 أعلنت قناة AMC عن تجديد المسلسل إلى موسم ثان مكون من 13 حلقة ليعرض فى 2016.

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