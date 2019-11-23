شاهد.. نسرين طافش تستغرض رشاقتها مع قطتها!

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 02:51 صباحاً - استغرضت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ رشاقتها من خلال مقطع فيديو جديد اظهرت من خلاله مواهبها في تمارين اليوغا.

وظهرت نسرين طافش في مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي تمارس تمارين اليوغا في منزلها بينما كانت قطتها الى جانبها وعلقت قائلة : “المرونة ليست في الجسد فقط، بل في التفكير والوعي”.

يذكر ان آخر أعمال نسرين طافش كان مسلسل “مقامات العشق” بمشاركة نخبة من النجوم العرب منهم نادين خوري، ومصطفى الخاني، ولجين إسماعيل، وجهاد سعد، وسارة فرح، ومحمد حداقي، ومحمد حمادة، ويوسف الخال.. وآخرين، والعمل من إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتأليف الكاتب محمد البطوش، والعمل مأخوذ عن سيرة محيي الدين بن عربي.