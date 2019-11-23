شاهد.. “عم ثور” أغنية جديدة من اليسا اهداءا للثورة اللبنانية!

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 02:51 صباحاً - لم تتردد الفنانة اللبنانية إليسا في دعم الحراك الشعبي الواسع الذي يشهده بلدها منذ 17 تشرين الأول سواءا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي او المشاركة الفعلية في بعض المظاهرات.
ولتأكيد دعمها للثورة اللبنانية، أطلقت اليسا اغنية جديدة من وحي الثورة أغنية تحت عنوان “عم ثور” من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم، وذلك من خلال برنامج “بيت الكل” الذي يقدمه الفنان عادل كرم على شاشة الـ “ام تي في”.
وجاءت كلمات اغنية “عم ثور” على الشكل التالي:
عم ثور تا قلك انا يا هالوطن امك
اختك انا ورفيقتك وبقلبي عم ضمك
واللي بساحات الغضب نزلو ما بدن غير
إلا بإيدن يمسحو عنك وجع همك
ومنثور تانقلك خلص عن جد بكفي
جايين تحساب الظلم بقلوبنا نصفي
بدنا وطنا يكون ع قياس كل الناس
وولادنا بقلب الوطن مشوارها تكفي
نحنا اللي ثورتنا غضب ثورة شعب جبار
ثورة بوج اللي اعتدا ع الحق والاحرار
وكتار بحجم الوطن عشنا على الاصرار
وتا ما وطنا ينحني صار الشعب ثوار
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