المنتخب المصري يفوز بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 02:51 صباحاً - أحرز منتخب مصر الأولمبي، الجمعة، لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين لهدف، على أرض استاد القاهرة، في المباراة النهائية للبطولة القارية التي استضافتها مصر.

وسجل للفراعنة الظهير الأيمن كريم العراقي في الدقيقة 36 وتعادل أبوبكر دومبيا للأفيال في الدقيقة 89، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وتقدم رمضان صبحي في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الإضافي، ليحسم المنتخب المصري بقيادة مدربه شوقي غريب اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وقد تأهلت ثلاثة منتخبات لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وهي مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.