شاهد.. رجل دين شيعي يثير الجدل باعتذاره عن “الصورة الموبؤة للمرأة اللبنانية”!

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 02:51 صباحاً - أثار رجل الدين الشيعي سامي خضرا، موجة غضب وتنديد واسعة بسبب اعتذاره عن الصورة التي ظهرت بها المرأة اللبنانية في المظاهرات الاخيرة.
واعتبر سامي خضرا، في برنامج على قناة الكوثر الإيرانية، إن نزول النساء إلى الشوارع للمطالبة برحيل الفساد أعطى “صورة سيئة موبؤة” عن المرأة اللبنانية.
كلام رجل الدين جاء أثناء حديثه عن رغبة من الرجال العرب بالزواج من اللبنانيات بسبب اشتهار لبنان بأنه بلد “المقاومة”، وحزب الله وزعيمه حسن نصر الله!.
ولم يتردد الشيخ في تقديم اللبنانيات، خلال البرنامج، في صورة “السلعة المرغوبة للزواج”، بعدما افترض نجاح مشروع أي مكتب لتزويجهن.
ومن ردود الفعل المستنكرة كتبت الصحافية ديانا مقلد عبر في حسابها على توتير كلام الشيخ قائلة “الحقيقة أن اللبنانيات جريئات وسينتزعن حقوقهن برغم أفكارك وأفكار أمثالك الموبوءة الرجعية”
كما تفاعلت الاعلامية اماني جحا مع كلام الشيخ قائلة: “عندك كتالوج معين نعممو عالاخوات بالساحة حتى ما تضطر تعتذر للإخوان العرسان العرب؟”.
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