شاهد.. رضوى الشربيني ترتدي الحجاب: “يا رب يكتبها!”

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 02:51 صباحاً - قامت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بارتداء الحجاب على الهواء، ضمن حلقة اليوم الجمعة من برنامجها “هي وبس”، الذي تقدمه على قناة CBC سفرة.

استضافت رضوى الشربيني خلال الحلقة مصممة الطرح صباح مجدي، والتي قدمت العديد من النصائح بشأن طريقة اختيار الإيشارب المميز مع الملابس، حيث ارتدت الإعلامية إيشارب لتجربته معلقة على مظهرها بالقول “إيه ده.. حلو أوي صح” وتابعت: “يارب يكتبها.. يارب أبقى محجبة”.

يذاع برنامج “هي وبس” من الخميس إلى السبت في تمام الساعة السادسة مساءً.