دعوة نجمة بوليود بريانكا شوبرا لمهرجان مراكش الدولي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أكدت مصادر مطلعة أن اسم النجمة الهندية بريانكا شوبرا موضوعا على لائحة التكريم في مهرجان الفيلم بمراكش، ضمن شخصيات كبيرة في السينما العالمية سيتم تكريمها، وذلك خلال الدورة القادمة.

وقد لا يتم تكريم شوبرا، التي أدرجتها مجلة “تايم” على قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم، لشهرتها مجال السينما والترفيه فقط ولكن أيضا، لنشاطها الواسع في خدمة القضايا الكبرى من خلال “مؤسسة بريانكا شوبرا للصحة والتعليم”.

Advertisements

فيما أكد موقع thenewsن أن بريانكا شوبرا تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة في المغرب، بسبب عشق الجمهور للسينما الهندية التي تُعد بريانكا من أكبر نجومها المشهورين عالميا.

وأشار الموقع أنه خلال عرض الأفلام الهندية بساحة جامع الفنا - حيث توضع شاشة عملاقة طيلة أيام المهرجان- تشرع الحشود الحاضرة في ترديد الأغاني والعروض الراقصة لهذه السينما الشعبية الساحرة. ولهذا قرر منظمو التظاهرة تكريمها بهذه الساحة الأسطورية، وسط جمهورها العريض.

وعلى الجانب الشخصي، كان المغني الأمريكي الشهير نيك جوناس (Nick Jonas) وزوجته النجمة الهندية بريانكا شوبرا (Priyanka Chopra) قد احتفلا بعيد زواجهما الأول. حيث تزوجا في توفمبر 2018.