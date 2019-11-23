جايا باتشان تهاجم المصورين: أليس لديكم أي أخلاق!

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شوهدت الممثلة المخضرمة جايا باتشان، وهي تُنفّس غضبها على وسائل الإعلام، خلال مشاركتها بواجب العزاء في وفاة والد المصمم الشهير مانيش مالهوترا بمنزله يوم الاثنين في مومباي.

أبان جنازة والد مالهوتر الذي كان في أوائل التسعينيات من عمره، كانت جايا باتشان من بين العديد من المشاهير في صناعة السينما الذين زاروا المصمم مع ابنتها شويتا باتشان ناندا في الساعات الأخيرة.

يبدو أن مشاهدتها للمصورين مجتمعين خارج سكن مالهوترا، أشعل ضيق الممثلة، وبينما كانت تغادر المكان، قالت للمراسلين: “أليس لديكم أي أخلاق؟ ألا تقدرون عظم مصاب أهل الفقيد؟ عندما يحدث مثل هذا الحادث (الموت) في منازلكم، كيف ستكون ردود فعلكم على من يسيء التصرف؟ ” ثم دخلت سيارتها مع ابنتها وغادرت.

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ليست هذه هي المرة الأولى التي تشتبك فيها جايا باتشان مع المصورين، سواء كان ذلك في العمل أو في الأماكن العامة.

وفي السياق، شارك عدد من الاسماء الشهيرة في بوليوود، منهم كاران جوهر، كارينا كابور خان، كاريزما كابور، غوري خان، كيارا أدفاني، رافينا تاندون، أنيل ثاداني، أرجون كابور، فرح خان، إيشواريا راي باتشان، شيلبا شيتي، مالايكا أرورا، أمريتا أرورا تعازيهم.