ممثلة بوليود ميرا ميثون تطلب مساعدة تقنية لاستعادة تويتر

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أعربت الممثلة الباكستانية المخضرمة ميرا ميثون عن “حزنها الشديد” بعد أن فقدت كل البيانات المخزنة على هاتفها الجوال.

شاركت نجمة Baaji على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، رسالى كشفت فيها لمتابعيها أن هاتفها قد تعطل، وأنها فقدت بيانات اشتراكها على موقع التغريدات القصيرة Twitter نتيجة لذلك.

واستطردت ميرا مضيفة أنها في حاجة ماسة إلى المساعدة المهنية وطلبت من أتباعها مساعدتها في هذه الأزمة.

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نجمة بوليود قالت: “أنا منزعجة للغاية لأن هواتف قد تعطل، وفقدت تفاصيل تسجيل الدخول إلى حسابي على Twitter. سأكون ممتنًة جدًا لأي دعم يقدمه أحد من متخصصي تكنولوجيا المعلومات الذي يعرف كيفية استرداد أو ربما أي اقتراحات”.

كما كتبت أنها ترحب بأي اقتراحات، مشيرة انها في انتظار من هو الأفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات والمهنية ليعلق ويقوم بافادتها في هذا الأمر.

في وقت سابق، كانت الممثلة قد احتلت عناوين الأخبار، على إثر تفجر فضيحة أخلاقية خاصة بانتشار مقطع فيديو مسرب على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لها أثناء ممارستها للجنس.

وكان الفيديو المسرب للمثلة، يوحي بأنه قد تم تسجيله بمعرفة الزوجين أنفسهما أثناء ممارسة الجنس، وهو ما قد يحسم ترددهما في إعلان خبر زواجهما من قبل.