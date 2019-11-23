جولة داخل قصر كارينا كابور وسيف علي خان.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ينتمي نجم بوليود سيف علي خان وزوجته النجمة كارينا كابور إلى قائمة المشاهير الذين يعيشون في قصور فاخرة.

بينما يقيم الزوجان في مومباي مع ابنهما تيمور علي خان، يقع منزل أجدادهم المسمى قصر باتودي في حي جورجاون في هاريانا حيث تعيش والدة سيف شارميلا تاغور وشقيقته سابا علي خان.

ما لا يقل عن السكن الفخم هو منزل الأحلام الذي قدر بعض خبراء الإسكان والمجتمع قيمته بحوالي 800 مليون روبية هندية هائلة.

كان القصر سابقًا فندقًا في Neemrana في الفترة من 2005 إلى 2014، قبل أن تم استعادته وتجديده بواسطة سيف في عام 2014. يأتي سيف وأسرته إلى هنا في فصل الشتاء.

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يحتوي القصر على 150 غرفة تشمل سبع غرف لارتداء الملابس وسبع غرف للبلياردو مع غرف رياضة كبيرة وسبع غرف نوم وغرف طعام كبيرة.

القصر الفخم والأثري، تم بناؤه وفقًا لتعليمات جد سيف خان الذي صممه روبرت تور راسل الذي قلد القصور الاستعمارية البريطانية

ومن ضمن المعلومات الغير متداولة، أنه قد تم تصوير فيلم ممثلة هوليود جوليا روبرتس ” ايت براي لوف” في قصر باتودي. كما جرى تصوير بعض أفلام بوليوود مثل مانغال باندي، فير زارا، غاندي: أبي ومجرد الأخ كي دولهان، في القصر كذلك. بعد إعادة امتلاكه، أعطى سيف علي خان مهمة تجديد منزل عائلته للمصمم الداخلي دارشيني شاه.