كيم كاردشيان تظهر بخاتم ادعت سرقته.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اثارت أحدث إطلالة لنجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، فضول معجبيها، بعد نشرها صورًا لها عبر حسابها على موقع إنستجرام.

النجمة العالمية ظهرت، خلال الصور وهي ترتدي للعديد من المجوهرات، ومنها خاتم خطوبتها الثمين، الذي سرق منها خلال حادث السطو الذي تعرضت له في العاصمة الفرنسية باريس قبل 3 سنوات، خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة هناك.

ومن المثير للدهشة أن الصور جعلت العديد من الجمهور يتسائلون عما إذا كانت نجحت في استعادة الخاتم أم لا؟.

كيم كاردشيان، خرجت لتوضح أن ما ارتدته في جلسة التصوير، هو نسحة مقلدة من خاتم خطوبتها المسروق، بحسب تصريحاتها لموقع “إنترتينمنت ويكلي”.

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وأشارت العارضة العالمية إلى أن مصممة المجوهرات الشهيرة، لورين شوارتز، هي التي صممت نسخة خاتم خطوبتها.

وأضافت أن كل المجوهرات التي أطلت بها في جلسة التصوير مستعارة من لورين شوارتز، والتي أعادتها لها بعد انتهاء جلسة التصوير.

وكانت كيم كاردشيان، قد تعرضت للسرقة، على هامش أسبوع الموضة في باريس عام 2016، إذ سرق منها مجوهرات تتعدى قيمتها 10 ملايين دولار تحت السطو المسلح، بما في ذلك خاتم خطوبتها البالغ قيمته 4 ملايين دولار.

وصرحت كيم كاردشيان لمقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس، أنها توقفت عن الاهتمام بكافة الأمور المادية، عقب تعرضها لحادثة سرقتها في باريس، وأنها أصبحت شخصا مختلف.