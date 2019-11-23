تأجيل إطلاق «جوانياني جانمان» للنجم سيف علي خان

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
أشارت تقارير موقع freepressjournal، لتأجيل فيلم النجم الهندي سيف علي خان Jawaani Jaaneman، وأنه من المحتمل أن يواجه تأخيرًا ولن يصدر في 29 نوفمبر، كما هو مخطط له من قبل.
الفيلم، الذي يصادف ظهور ممثلة بوليوود الصاعدة ولأول ابنة بوجا بدي الايا فيرنيتشروالا Alaia Furniturewala في أول أعماله على شاشة السينما، من المتوقع إطلاقه بدور العرض السينمائي، في 7 فبراير 2020.
يجسد سيف شخصية والد في الأربعين من عمره، وآلايا فيرنيتشيروالا تقوم بدور ابنته، وتابو تصور شخصية محورية مهمة، وكان بداية التصوير الرئيسي للفيلم في الفترة من 14 يونيو إلى 24 أغسطس 2019، في عدد من مناطق “لندن، إنجلترا”.
بدأ سيف علي خان إنشاء شركة إنتاج جديدة في أكتوبر 2018 للمشاركة خيًا في إنتاج Jawaani Jaaneman، وقال في بيان: “هذا سيكون مثيرًا بقدر ما يصبح واقع، ولقد كنا أنا وجاي نخطط لهذا منذ فترة، ومع فيلمJawaani Jaaneman، فقد وجدنا المشروع المناسب تمامًا لإنتاجه معًا”
في السياق، قامت الايا في وقت سابق بالتوجه إلى إنستغرام لمشاركة صورة مع سيف علي خان، في حين أعربت عن سعادتها بالعمل مع مثل هذا الفنان المحبوب.
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