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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
نفدت بطاقات الفيلم التونسي “بيك نعيش” ، والذي عرض ضمن منافسات مسابقة “آفاق السينما العربي” بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وقد شهد العرض حضور عدد من الفنانين منهم الفنانة رانيا يوسف، والمنتج محمد حفظي، والفنانة ساندي التونسية، وصناع وأبطال الفيلم منهم مخرج العمل مهدي البرصاوي، وطاقم العمل، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
الفيلم الذي فاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة الـ 76 لمهرجان فينسيا السينمائي سبتمبر الماضي، كان قد تم اختياره ضمن 14 مشروعا للمشاركة في النسخة الرابعة لملتقى القاهرة السينمائي في الدورة 38.
وتدور أحداث الفيلم بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن في عرض فيلم «بيك نعيش» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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