نادين نسيب نجيم تعنف الفانز والسبب قبلاتها لابنها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم محبيها بمقطع فيديو لافت، ظهرت فيه تمطر ابنها «جوفاني» بالقبلات خلال دخوله في نوم عميق.

ملكة جمال لبنان السابقة كتبت معلقة على الفيديو: «بخاف يوعى بس ما فيي سيطر بس شوف هيك خدّ قتتتتتللللل يعني ما بعرف كيف بدي فش خلقي و بوسه بصير شد على حالي تحتى ما شد على خدّه، يؤبرني ! الله يحمي و يخليلي ياه ويحمي ولاد الناس و يخليهم لأهلهم ».

المفاجئ أن نادين تعرضت لحملة تنمر وسخرية من بعض متابعيها، بسبب طريقتها في تقبيل ابنها بحرارة، الأمر الذي لم تمرره الفنانة مرور الكرام، وقررت تعنيف متابعيها بتعليق قوي كتبت فيه: «يعني بعض التعليقات يا عيب الشوم شو هل القرف و الدنائة وقلة الأدب عنجد هيدي آخر الدني ... وبؤس المصير».

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نادين لم تكتف بهذا القدر، وعادت لتعلق مرة، موضحة السبب الذي دفعها لمشاركة هذا الفيديو مع الفانز، حيث كتبت: «بتمنى يلي عباله يمزح يحترم البراءة الأمومة و الطفولة ... حبيت شارك الأمهات خاصة حب الأم لطفلها خاصة بس يكون نايم متل الملاك يا ريت نقول كلمة حلوة و ما نحكي كلام ما اله معنى و ما بيحترم براءة الفيديو».

يُذكر أن نادين اعلنت انفصالها عن زوجها، المهندس هادس أسمر سبتمبر الماضي بعد 9 سنوات زواج، وقد رُزقت منه بـ«هافين» عام 2013، و«جيوفاني» عام 2014.