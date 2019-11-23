وسط أنباء انفصالها عن طارق العريان.. أصالة تظهر برفقة ابنة طليقها الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة السورية أصالة قد تجاوزت الخلافات القديمة بينها وبين طليقها رجل الأعمال أيمن الذهبي، ونجحت ابنتهما الكبرى شام في اقحام والدها بحياة أسرتها مجدداً.

شام استقبلت والدها وابنته الوحيدة من زوجته الثانية «أنجيلا» منذ أيام في مطار القاهرة، وشاركت محبيها بمقطع فيديو مؤثر، ظهرت فيه بين أحضان والدها، ولم تكتف شام بهذا القدر من محاولة التقرب من والدها بعد طول فترة غياب، حيث اصطحبت شقيقتها الصغرى إلى منزل والدتها.

وفي صورة لافتة للفنانة السورية، ظهرت أصالة تلاعب ابنة طليقها الصغرى بشكل عكس مدى استمتاعها للعودة لطفولتها مع «أنجيلا»، وهي اللقطة التي نشرتها شام، معربة عن سعادته باحتضان والدتها لشقيقتها الصغرى بتعليق كتبت فيه: «الحب هو الجواب دائماً».

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يذكر أن أزمة أصالة وطارق العريان تم تداولها منذ شهور قليلة، ورغم رفض الفنانة السورية أن يتم التدخل في حياتها الشخصية، مؤكدة من خلال منشور أن ما يحدث مع زوجها خلاف عادي يقع بين أي شريكين، إلا أن الأقاويل مازالت تطاردهما بكثافة.

أصالة انفصلت عن أيمن الذهبي عام 2005، وذلك بعد أن رُزقت منه بـ«شام» عام 1992، و«خالد» عام 1998، ثن تزوجت أصالة من المخرج والمنتج طارق العريان عام 2006، ورُزقت منه بالتوأم «آدم وعلي» مايو 2011.

من ناحية أخرى، تختتم أصالة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 بحفل كبير تحييه يوم 13 نوفمبر 2019 على المسرح الكبير بقيادة المايسترو هانى فرحات بالقاهرة.