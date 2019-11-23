ميس حمدان تعيش حالة نفسية سيئة.. لماذا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تغيب الفنانة الأردنية ميس حمدان عن الشاشة من فترة، حيث كان المسلسل البدوي «نوف» آخر ما عُرض لها رمضان 2018، كما كان مسلسل «طاقة نور» آخر ما عُرض لها في الدراما المصرية عام 2017.

ميس اعترفت بأنها تعيش حالة نفسية سيئة قائلة: «لا أخجل أن أقول بأنه لم يأتِ من يستغل مواهبي ، ولم أحقق ما أطمح به لغاية الآن، وهذا ما سبب لي كآبة وحزن شديدين، فبات يرافقني طوال الوقت شعور فقدان الطاقة والأمل، وأعلم أن كل فنان يمر بما أمرّ به من تعاسة واكتئاب وأتمنى أن أخرج من حالتي هذه بأقرب وقت».

الفنانة الأردنية اعربت عن أمنيتها في المشاركة بعمل فني في الدراما السورية، في الوقت الذي لم تخف فيه مخاوفها من المشاركة، مبررة ذلك بقولها: «للأسف لا تصلني عروض للمشاركة في الدراما السورية رغم رغبتي الكبيرة في ذلك، وأنا أدرك أنها عظيمة وأخاف منها جداً على الصعيد الشخصي بسبب مستوى الاحتراف والتقنيات العالية فيها، ووجودي فيها فرصة كبيرة».